В одному з відомих супермаркетів Дніпра відмовилися продавати товар 12-річній дівчинці

Про це повідомляє користувач Оксана Білоус на сторінці спільноти "Ясен" Лівобережний-2" в Facebook, передає Politeka.

За її словами, вона попросила свою 12-річну дочку сходити за продуктами в розташований неподалік супермаркет " Varus. Однак, з невідомих причин, продавці не захотіли обслуговувати її дитини, заявиви, що вона ще надто юна, щоб ходити за покупками.

"Що за цирк? скільки років ходила, все нормально було, а сьогодні раптом за віком не пройшла", – обурюється Оксана.

Також жінка зазначила, що дівчинка була в супермаркеті в масці, а ось продавці - ні, хоча це й запропоновано карантинними павилами.

У коментарях під повідомленням Оксани Білоус люди розділилися в думках.

"Що за дурість? Вона ж не алкоголь купувала...", – обурюється Світлана Косенкова.

"Вони взагалі там офігіли, товар без маски не відпускають з 1 одиниці, а маску з під прилавка за 15 грн швиденько продали", – згодна з нею Олена Дмитрієнко.

"У мене племінниця теж пішла з місяць тому за хлібом їй не продали. Ми теж цього не зрозуміли. Вони кажуть мовляв карантин дітям не відпускають. Маячня якась", – ділиться своєю історією Віка Єременко.

А Тетяна Костенко стверджує, що під час карантину дітям до 14 років без супроводу дорослих не можна відвідувати і магазини в тому числі.

Те ж саме говорить і Данило Логунов.

"Ви взагалі слухаєте оголошення? Дітям до 14 років заборонено перебувати в магазині без супроводу дорослих", – пише він.

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