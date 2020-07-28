У Дніпропетровській області поліцейські виявили маленьку дитину, яка перебувала на вулиці без супроводу дорослих

Про це повідосляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, у Петропавлівці правоохоронці повернули батькам загублену дитину.

Допоміг у цьому поліцейським перехожий, який виявив маленького хлопчика без нагляду дорослих на одній із вулиць Петропавлівки.

Місцевий житель звернувся з відповідним повідомленням до поліції, після чого співробітники ювенальної превенції одразу виїхали на місце події. Поліцейські обійшли прилеглі будинки і двори, опитали мешканців та встановили, що хлопчика звуть Артем, йому три роки і мешкає він на сусідній вулиці.

Пізніше стало відомо, що мати попросила доглянути за Артемом свою старшу дитину. Під час гри хлопець відволікся, і в цей час його маленький братик вийшов за межі домоволодіння.

На щастя, в той період часу, поки маленький Артем був без нагляду дорослих, стосовно нього не було скоєно жодних правопорушень. Відносно батьків хлопця було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). За дане правопорушення матері Артема доводеться заплатити штраф.





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