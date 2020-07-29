В Дніпрі на Селянському узвозі знову прорвало каналізацію

Про це пише Politeka, посилаючись на Інформатор.

Повідомляється, що спровокував аварію дощ, вода размыа краю дороги, затікала під плити, які будівельники, які ремонтують узвіз, поклали зовсім недавно.

Видання напомнинает, що мета ремонту – повна заміна дорожнього полотна та облаштування зливових систем. Однак, щось пішло не так і дощ завершився проривом каналізації.

Очевидці повідомляють про наслідки аварії: вода, що б'є з каналізації, стікає уздовж дороги по канавах і розмиває їх. Навколо – неприємний запах, на який скаржаться городяни.

Крім того, стало відомо, що брудна вода вже встигла добігти до Набережної Перемоги. Мешканці прилеглих будинків без втомилися дзвонять в аварійні служби, але поки без результату.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту. Про це повідомив в Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

"Добрі, дуже добрі жителі міста Дніпро, за ніч испаскудили 36 опор на новому мосту. Ні в кого не викликає сумнівів, що своїми написами, вони хотіли довести до жителів горда дуже важливу і життєстверджуючу інформацію. Перевіримо", – написав він.

В селі Краснопілля (передмістя Дніпра) місцевий житель влаштував біля свого будинку стихійне звалище. Про це інформує Департамент екологічної політики Дніпровського міськради.

Повідомляється, що чоловік для подальшого перепродажу звозив з усього міста найрізноманітніші відходи.

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