У Дніпрі продовжують псувати агітаційні бігборди одного з місцевих депутатів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.
Так, з'явились фотографії ще п'ятьох зіпсованих бігбордів депутата місьради Дніпра від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергія Нікітіна. Дніпряни облили бігборди червоною фарбою.
Слід зазначити, що на бігбордах міститься заклик до проведення "референдуму".
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"Місту потрібен дніпровський референдум", - йдеться на агітаційному вуличному щиті.
Раніше повідомлялось, що над бігбордами Нікітіна у Дніпрі вже "попрацювали" місцеві активісти Нацкорпусу. Так, на агітаційних щитах з'явились наліпки "за рашку" і "сепарам потрібен референдум".
"Моє місто Дніпро заполонили борди із закликом до "референдуму". Автори - російські провокатори з "опзж", - повідомив активіст Нацкорпусу Денис Котенко.
Також Politeka писала, що загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.
Раніше Politeka повідомляла, що юного дніпрянина нагородили орденом "За мужність": "Врятував п'ятьох дітей ціною...".