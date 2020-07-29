У Дніпрі продовжують псувати агітаційні бігборди одного з місцевих депутатів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Так, з'явились фотографії ще п'ятьох зіпсованих бігбордів депутата місьради Дніпра від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергія Нікітіна. Дніпряни облили бігборди червоною фарбою.

Слід зазначити, що на бігбордах міститься заклик до проведення "референдуму".

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"Місту потрібен дніпровський референдум", - йдеться на агітаційному вуличному щиті.

Раніше повідомлялось, що над бігбордами Нікітіна у Дніпрі вже "попрацювали" місцеві активісти Нацкорпусу. Так, на агітаційних щитах з'явились наліпки "за рашку" і "сепарам потрібен референдум".

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"Моє місто Дніпро заполонили борди із закликом до "референдуму". Автори - російські провокатори з "опзж", - повідомив активіст Нацкорпусу Денис Котенко.

Він також нагадав, що з аналогічних бордів почалася анексія Криму, а також створення терористичних "ДНР" і "ЛНР".
 
Котенко опублікував фото, як активісти Нацкорпусу вирішили "модернізувати" борди: на них з'явились красномовні наліпки. Одна з наліпок - "Сепари хочуть референдум", інша - "за рашку", яку наклеїли поверх "за життя".
 
"Виправили помилки на цьому борді. ОП за Рашку. Сєпари хочуть референдум. Правильно писати так", - зазначив він.
 