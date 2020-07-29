В Дніпрі вісьмох кошенят викинули на вулицю

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку в Facebook спільноти "Допомога бездомним тваринам ж/м Фрунзенський. Дніпро".

Користувачі повідомили, що біля болота, розташованого на житловому масиві Фрунзенський, перехожі знайшли вісім маленьких кошенят, яким, судячи за розміром, не може бути більше півтора місяців.

Бідним тваринам довелося спати на дереві, всі вони заразилися лишаєм. У групі переконані, що кошенят викинули недобросовісні торговці тваринами. Люди, яким нікуди подіти своїх кошенят, продають їх ділкам, а ті, протримавши декілька днів на сонці, просто викидають їх куди доведеться.

Особливо наголошується, що там, де знайшли кошенят, часто гуляють люди з собаками, тому безпорадні тварини цілком могли стати жертвою.

У Мережі обурюються цією ситуацією і коментують її, не стримуючи своїх емоцій.

"Люди грішать! І ті, хто несе таким курвам старим, на базар! Ще й гроші плотят! І ті старие погані безбожние, що беруть кошенят за леньги , що б потім вібросит. Яке скотиняче ставлення! Так набийте вже їм пики!, – пишуть користувачі.

Politeka повідомляла, що на Львівщині хлопець закрив кошеня в 3-літровій скляній банці. Відео своїх знущань він виклав у соцмережах, але пізніше видалив його.

Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника. Правоохоронці вже відреагували, повідомляє Червоноградський відділ поліції.

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зокрема, після обіду на головну вулицю міста – Дерибасівську стікаються молоді люди, які пропонують туристам сфотографуватися зі звірятком за плату або просто погладити і дати «на корм». Серед тварин були помічені єноти, сова, орел, лисиця.

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