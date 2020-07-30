У Дніпрі сталася ДТП, в якій постраждала дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, відомо, що у Дніпрі у житловому масиві "Перемога" автомобіль BMW X5 збив 9-річного хлопчика, який пересувався дорогу по пішохідному переходу. Дитина була на самокаті разом з батьком. В результаті ДТП хлопчика забрали на швидкій.
Пригода сталася приблизно о пів на десяту вечора. Дитина пересувалась на самокаті на перетині проспекту Героїв і бульвару Слави.
За даними дніпровських ЗМІ, виконуючи маневр і повертаючи з проспекту Героїв, водій BMW скоїв наїзд на дитину, який пересувався по пішохідному переходу на самокаті в супроводі свого батька.
Курс долара по 30: українців попередили про крах гривні, "якщо НБУ..."
Ратаковскі в мікроскопічному бікіні без краплі скромності вляглася на сходах: "Ах, ось це тіло"
Рахунки українців спустошуються після спілкування з "операторами", деталі НП: "Дзвонять з номера Приватбанку і..."
Російська Кардашьян зухвало побешкетувала на вулиці в тоненькому ліфчику: "Такі цукрові булочки!"
В результаті ДТП 9-річний хлопчик отримав травми, на місце події приїхала швидка та відвезла його в обласну дитячу лікарню на вулиці Космічній. На місці аварії працювала поліція. Всі подробиці та обставини події будуть встановлюватися правоохоронцями.
Раніше повідомлялось, що в Дніпрі у 107-й маршрутці сталася надзвичайна подія. В салоні автобусу "Еталон" під час підйому транспортного засобу по дорозі раптово рідина закипіла в розширювальному бачку. Жінка, яка їхала в цьому автобусі, отримала серйозні опіки, її очікує лікування.
Нагадаємо, "Залишилося двоє дітей": нічна аварія зі "швидкою" під Харковом обростає новими подробицями.
Раніше Politeka повідомляла, що під Харковом "швидка" знесла людину на дорозі: подробиці трагедії.
Також Politeka писала, що у Києві маршрутник "прийняв на груди" і сів за кермо, фото свавілля.