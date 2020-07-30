У Дніпрі сталася ДТП, в якій постраждала дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, відомо, що у Дніпрі у житловому масиві "Перемога" автомобіль BMW X5 збив 9-річного хлопчика, який пересувався дорогу по пішохідному переходу. Дитина була на самокаті разом з батьком. В результаті ДТП хлопчика забрали на швидкій.

Пригода сталася приблизно о пів на десяту вечора. Дитина пересувалась на самокаті на перетині проспекту Героїв і бульвару Слави.

За даними дніпровських ЗМІ, виконуючи маневр і повертаючи з проспекту Героїв, водій BMW скоїв наїзд на дитину, який пересувався по пішохідному переходу на самокаті в супроводі свого батька.

В результаті ДТП 9-річний хлопчик отримав травми, на місце події приїхала швидка та відвезла його в обласну дитячу лікарню на вулиці Космічній. На місці аварії працювала поліція. Всі подробиці та обставини події будуть встановлюватися правоохоронцями.

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