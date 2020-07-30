На Дніпропетровщині в будь-який момент може звалитися міст

Про це пише Politeka, посилаючись на місцевий ресурс Дніпро TV.

Повідомляється, що міст знаходиться недалеко від села Солоне. Місцеві жителі безуспішно домагаються його ремонту протягом останнього року, проте поки що безрезультатно.

Примітно те, що цей міст – єдиний шлях до місцевої школи, тому діти піддаються страшної небезпеки, пересуваючись по ньому. Якщо пройтися по аварійному мосту, то можна помітити великі наскрізні ями і гостру арматуру, що стирчала навколо.

Ніхто з влади або шляховиків не здогадався хоча б поставити знак про небезпеку, яка чатує на пішоходів і водіїв, тому жителям, щоб хоч якось позначити небезпечне місце, довелося змалювати ями білою фарбою.

Ніяких поручнів на мосту теж немає, тому неуважний пішохід запросто може звалитися вниз. Місцеві жителі кажуть, що їх скарги до обласної ради не дали ніякого результату. Чиновники заявляють, що міст знаходиться "під контролем", однак найближчим часом ремонтувати його не будуть.

Politeka повідомляла, що в окупованому Донецьку почав руйнуватися міст. Так, блогер "Фашик Донецький" зазначив, що в окупованому місті з боку вулиці Університетської до парку відпочинку ім. Щербакова веде пішохідний міст. Він підкреслив, що цей міст є другим входом в парк відпочинку, тому навіть під час війни на ньому є рух людей.

Однак станом на сьогоднішній день міст знаходиться у вкрай поганому стані, а окупаційна влада не поспішає його ремонтувати.

А в Києві на вулиці Грушевського провалився асфальт. Примітно, що провал стався дуже близько від будівлі Верховної Ради України. Фахівці, які приїхали на місце аварії, стверджують, що асфальт "пішов" вниз з-за того, що під проїзною частиною прорвало трубопровід.

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