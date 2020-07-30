У Дніпрі ледь не сталася трагедія через ігнорування місцевими жителями правил перебування на водоймі
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
 
За даними правоохоронців, вчора ввечері, близько 19.00 з річкового порту на спецлінію 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Поліція оперативно прибула на виклик та з'ясувала, що компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вони вирішили покупатися у невстановленому для цього місці.
 
В результаті один з чоловіків стрибнув у воду, і згодом його товариші побачили, що він тоне. Їм вдалося самотужки витягти свого друга на пірс, після чого вони викликали допомогу.

Патрульні побачили, що чоловік не дихає, тож зробили йому серцево-легеневу реанімацію аж до самого прибуття швидкої. Коли приїхали фельдшери, дніпрянина шпиталізували.

рятування

Вчора, близько 19-ї години вечора з річпорту спецлінії 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Патрульні оперативно прибули на виклик. Як виявилося, компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вирішили покупатися у невстановленому для цього місці. Один з чоловіків стрибнув, проте, його товариші побачили, що він тоне. Вони змогли витягти його на пірс, і стали викликати допомогу. Патрульні одразу з'ясували, що чоловік не дихає, тож одразу почали робити серцево-легеневу реанімацію і робили доти, допоки не прибула швидка. Громадянина шпиталізували. Реанімаційні заходи були успішними. За словами лікарів швидкої, стан чоловіка стабілізувався. А деталі того, що трапилося з'ясують слідчі. #Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи

Gepostet von Патрульна поліція Дніпропетровської області am Donnerstag, 30. Juli 2020

В лікарні повідомили, що реанімаційні заходи були успішними. За словами медиків, наразі стан чоловіка стабілізувався. Всі деталі надзвичайної події будуть з'ясовувати слідчі.
Варто зазначити, що у теплу пору року надзвичайні події та трагедії на воді не є рідкістю. Частіше за все причиною цьому є нехтування заходами безпеки, купання в непридатних для цього місцях, перебування у воді в нетверезому стані і т.д.

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