У Дніпрі ледь не сталася трагедія через ігнорування місцевими жителями правил перебування на водоймі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
За даними правоохоронців, вчора ввечері, близько 19.00 з річкового порту на спецлінію 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Поліція оперативно прибула на виклик та з'ясувала, що компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вони вирішили покупатися у невстановленому для цього місці.
В результаті один з чоловіків стрибнув у воду, і згодом його товариші побачили, що він тоне. Їм вдалося самотужки витягти свого друга на пірс, після чого вони викликали допомогу.
Патрульні побачили, що чоловік не дихає, тож зробили йому серцево-легеневу реанімацію аж до самого прибуття швидкої. Коли приїхали фельдшери, дніпрянина шпиталізували.
В лікарні повідомили, що реанімаційні заходи були успішними. За словами медиків, наразі стан чоловіка стабілізувався. Всі деталі надзвичайної події будуть з'ясовувати слідчі.
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Варто зазначити, що у теплу пору року надзвичайні події та трагедії на воді не є рідкістю. Частіше за все причиною цьому є нехтування заходами безпеки, купання в непридатних для цього місцях, перебування у воді в нетверезому стані і т.д.
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