У Дніпрі ледь не сталася трагедія через ігнорування місцевими жителями правил перебування на водоймі Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області. За даними правоохоронців, вчора ввечері, близько 19.00 з річкового порту на спецлінію 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Поліція оперативно прибула на виклик та з'ясувала, що компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вони вирішили покупатися у невстановленому для цього місці. В результаті один з чоловіків стрибнув у воду, і згодом його товариші побачили, що він тоне. Їм вдалося самотужки витягти свого друга на пірс, після чого вони викликали допомогу.

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