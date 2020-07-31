У Дніпрі чоловік "подружився" з маленькою дівчинкою і вкрав у неї велосипед

Про це інформує Politeka, посилаючись на сторінку групи Райончик в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що сталося це в районі Слобожанського проспекту. Чоловік підійшов до дитини і запропонував йому налаштувати на велосипеді гальма. Під цим приводом, він сів на велосипед, поїхав у бік вулиці Батумській і не повернувся.

Особливі прикмети злочинця: одягнений в чорну футболку з білим малюнком, чорні джинси, на голові сіра бейсболка, 30-35років.

Свідки кажуть, що вже не раз бачили цього чоловіка. Він приходив на дитячий майданчик, заводив з дітьми розмови, в основному про велосипедах, навіть пригощав їх насінням. Місцеві кажуть, що крім велосипедів, підозрюваний краде у дітей мобільники.

У групі пишуть, що чоловіку на вигляд 30-35 років, він був одягнений в чорну футболку з білим принтом, чорні джинси, на голові у нього була надіта сіра бейсболка.

Користувачі в коментарях розгнівані тим, що сталося.

"Можна з великого попрощатися. Тут машини,скутери знайти не можуть а ви за великий щось хочете. Добре що тільки великий забрав, а з дитиною все в порядку. Погано пояснювали означає, що з чужими людьми спілкуватися не можна. Подивіться оголошення на ОЛХ, можливо спробує продати через інтернет. Чоловік по району ходить, сидить на дитячих майданчиках і намагається ввійти до них в довіру, говорить, що він міліціонер. Діти не одноразово про це розповідають. Підходять до батьків і говорять про чоловіка. Особисто у нашому дворі таке було. Поки підійшли, чоловіки і слід прохолов. Будьте пильні і пояснюйте дітям. Мерзота ноги поламати", – пишуть вони.

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