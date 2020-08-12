Служба безпеки України провела обшуки у керівництва мерії Дніпра

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис мера міста Бориса Філатова у соцмережі.

При цьому, за словами Філатова, обшуки проводились навіть вдома у його політтехнолога.

"Сьогодні у нас знову були обшуки СБУ. На квартирах у мого заступника і, увага... у мого політтехнолога", - написав Філатов.

Він також припустив, що надалі у партійному офісі і в нього вдома можуть влаштувати "маскі-шоу".

При цьому мер міста не повідомив, з чим були пов'язані обшуки, однак побачив у них слід "зеленого режиму".

Філатов запевнив, що на тлі цих подій він "абсолютно спокійний" і додав, що "жити треба так, ніби ти вже помер".

Раніше повідомлялось, що 16 липня в мерії Дніпра СБУ проводила обшуки спільно з Офісом генпрокурора.

Обшуки в мерії були санкціоновані судом у справі про розкрадання державних коштів чиновниками місцевої міської ради. Зокрема, обшуки стосувались земельних питань. До цього випадку обшуки в мерії Дніпра проводились місяцем раніше - у червні 2020 року. Тоді обшуки проводились у справі про зловживання службовим становищем під час державних закупівель, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".

Також раніше Politeka повідомляла, що Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".

Раніше Politeka писала, що Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.