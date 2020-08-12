Служба безпеки України провела обшуки у керівництва мерії Дніпра
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис мера міста Бориса Філатова у соцмережі.
При цьому, за словами Філатова, обшуки проводились навіть вдома у його політтехнолога.
"Сьогодні у нас знову були обшуки СБУ. На квартирах у мого заступника і, увага... у мого політтехнолога", - написав Філатов.
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Він також припустив, що надалі у партійному офісі і в нього вдома можуть влаштувати "маскі-шоу".
При цьому мер міста не повідомив, з чим були пов'язані обшуки, однак побачив у них слід "зеленого режиму".
Філатов запевнив, що на тлі цих подій він "абсолютно спокійний" і додав, що "жити треба так, ніби ти вже помер".
Раніше повідомлялось, що 16 липня в мерії Дніпра СБУ проводила обшуки спільно з Офісом генпрокурора.
Обшуки в мерії були санкціоновані судом у справі про розкрадання державних коштів чиновниками місцевої міської ради. Зокрема, обшуки стосувались земельних питань. До цього випадку обшуки в мерії Дніпра проводились місяцем раніше - у червні 2020 року. Тоді обшуки проводились у справі про зловживання службовим становищем під час державних закупівель, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, Філатов озвучив невтішні прогнози щодо будівництва аеропорту у Дніпрі: "готові почати лише...".
Також раніше Politeka повідомляла, що Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".
Раніше Politeka писала, що Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.