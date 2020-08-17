У Дніпропетровській області сталося масове отруєння після святкування випускного

Як повідомляє Politeka, про це стало відомо з публікації місцевого видання "Дніпровська панорама".

Так, в селі В'язівок Павлоградського району святкування випускного закінчилося лікарнею.

Держпродспоживслужба повідомила, що ще на початку серпня протягом декількох днів до інфекційного відділення районної лікарні та амбулаторії загальної практики сімейної медицини з симптомами гострої кишкової інфекції звернулися 13 осіб, троє з яких - діти.

Як стало відомо, з епідеміологічного анамнезу встановлено, що всіх хворих об'єднує вживання страв під час святкування випускного вечора 1 серпня в кафе "Самара", яке знаходиться у селі В'язівок Павлоградського району.

В результаті отруєння вісім хворих потрапили на стаціонар. У всіх пацієнтів з біологічного матеріалу було виділено збудник - сальмонелу.

У кафе "Самара" провели перевірку, в ході якої були встановлені численні порушення вимог санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режиму, використання харчових продуктів, порушення технологічного процесу приготування страв і дотримання правил особистої гігієни працівниками закладу.

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