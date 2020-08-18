Є також проблема жахливих запахів у будинку

У Дніпрі жителі одного з багатоповерхових будинків скаржуться на страшний сморід у своїх домівках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт єдиної системи місцевих петицій.

Так, дніпряни створили петицію, в якій просять міську владу позбавити їх від моторошного смороду в підвалах будинку.

За словами мешканців будинку, розташованого по вулиці Семафорній, 40 (житловий масив "Північний"), будівля ще досить молода (дім було зведено в 1985 році), проте існує проблема, яка може стати серйозною загрозою для будинку.

Справа в тому, що вже кілька років каналізаційна система знаходиться в аварійному стані. Всі стоки залишаються в підвалі, підмиваючи і повільно руйнуючи фундамент будинку.

Мешканці наголошують, що якщо вчасно не вжити заходів, то вони можуть залишитися без даху над головою.

Також постійне накопичення стокової води в підвалі будинку створює загрозу здоров'ю місцевих. Грибок і сморід від каналізації вже стали постійною проблемою дніпрян. Жителі Дніпра звернулися до влади з проханням терміново вжити заходів щодо ремонту каналізаційної системи.

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