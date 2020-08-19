У Дніпропетровській області сталася ДТП, в якій загинула маленька дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, місцеве інтернет-видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області 18 серпня сталася смертельна ДТП.
За даними ЗМІ, автомобіль Mitsubishi Lancer рухався по проспекту Свободи в районі будинку №79. 26-річний водій іномарки, який виявився жителем Дніпра, перевищив швидкість, внаслідок чого збив трьох місцевих жителів, які переходили дорогу по пішохідному переходу.
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В результаті аварії постраждали дві жінки віком 31 і 50-років, а 4-річна дівчинка від отриманих травм померла на місці.
Раніше також повідомлялось, що під Харковом на пішоходному переході збили медсестру ЗСУ разом з дитиною. Медична сестра Військово-медичного клінічного центру Північного регіону перебувала в декретній відпустці по догляду за дитиною. Під час ДТП отримала численні травми: перелом, забої, садна. Наразі постраждала перебуває в реанімаційному відділенні госпіталю і загрози життю жінки немає. Дитина не постраждала і перебуває з батьком.
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