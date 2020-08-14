У Дніпрі сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис на місцевому Telegram-каналі.

Так, вночі, приблизно о 01.30, у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна, в районі будинку №29 чоловік потрапив під колеса автомобіля швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, в цей час реанімобіль зі включеними проблисковими маячками перевозив новонароджену дитину з першого пологового будинку в обласну дитячу лікарню, що знаходиться на вул. Космічній.

В результаті ДТП перехожий отримав перелом руки та траву голови. Потерпілого чоловіка госпіталізували в 16-у міську лікарню. Є також інформація, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Новонароджена дитина в результаті ДТП не постраждала. Батьки, які їхали слідом за швидкою, забрали немовля до себе в машину і повезли його в лікарню.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі в лікарні ім. Мечникова борються за життя українського військового, який підірвався на протитанковій міні на Донбасі. Протитанкова міна рознесла автомобіль, в якому перебував військовий, на шматки. Один боєць загинув на місці, а іншого бійця з важкими пораненнями бортом доставили в дніпровську лікарню ім. Мечникова на апараті ШВЛ.

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