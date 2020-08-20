У Дніпрі намагаються врятувати життя талановитої дівчини Лоліти Сергієнко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Допис з проханням про фінансову допомогу на лікування опублікувала сама Лоліта. Вона розповіла підписникам, що лікарі виявили у неї загострення за багатьма життєвими показниками. Стан такий, що дівчина навіть не може самостійно ходити.

Дівчину знають дуже багато людей у Дніпрі і поза його межами - вона вже довгий час займається в'язанням казкових персонажів, які потім продає через свою сторінку в соцмережі.

Однак творчій шлях довелось поставити на паузу, адже 10 серпня дівчину забрали в реанімацію у важкому стані.

Точного діагнозу Лоліті не поставили, а як боротися з подібними недугами лікарі не знають. Кожен день перебування в лікарні їй обходиться приблизно в 2 тисячі гривень, оскільки всі медикаменти і витратні матеріали їй доводиться купувати самостійно.

За дівчиною доглядає її мама, яка через це не може вийти на роботу. Все, на що у жінки залишається час – з'їздити на декілька годин додому, щоб погодувати і вигуляти собак. Гроші у сім'ї закінчуються, тому Лоліта була вимушена звернутись до дніпрян та небайдужих українців з проханням про допомогу.

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