Вчений помер у віці 84 років

На Дніпропетровщині пішов з життя відомий вчений Євген Ющук

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офійійний сайт Кривого Рогу.

Ющук був відомим вченим з Дніпропетровщини, який виховав у стінах Криворізького державного педагогічного університету десятки вчителів хімії та біології. Про нього із вдячністю згадують сотні його учнів.

Ющук народився у 1936 році і помер 18 серпня 2020 року.

Трудовий шлях в університеті він почав ще в 1965 році на посаді техніка автосправи, паралельно отримуючи вищу освіту.

У 1971 році Євген Давидович Ющук закінчив природничий факультет КДПУ за фахом "Біологія і хімія". Він отримав кваліфікацію вчителя біології та хімії та був зарахований на посаду асистента кафедри фізики, а з 1972 року і до завершення трудового шляху вчений працював на кафедрі ботаніки та екології. Він починав з посади асистента, потім став старшим викладачем, а потім - доцентом.

У 1989 році Ющук захистив дисертацію, отримавши вчений ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю "Екологія".

Його дисертація про еколого-біологічні особливості та шляхи оптимізації лісових едафотопів промислових регіонів степового Придніпров'я не втрачає своєї актуальності й досі.

Ющука було обрано членом наукової ради з проблем ґрунтознавства НАН України, також він був членом комісії по мікроморфології грунтів. Ющук написав сотні наукових праць, надрукованих переважно в виданнях, рекомендованих ВАК. Відмінник освіти України (2005), ветеран КДПУ.

Ющук помер у віці 84 років.

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