В Днепре пытаются спасти жизнь талантливой девушки Лолиты Сергиенко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Сообщение с просьбой о финансовой помощи на лечение опубликовала сама Лолита. Она рассказала подписчикам, что врачи обнаружили у нее обострение по многим жизненным показателям. Состояние такое, что девушка даже не может самостоятельно ходить.

Девушку знают очень многие люди в Днепре и за его пределами - она уже долгое время занимается вязанием сказочных персонажей, которых потом продает через свою страницу в соцсети.

Однако творческий путь пришлось поставить на паузу, ведь 10 августа девушку забрали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Точного диагноза Лолите не поставили, а как бороться с подобными недугами врачи не знают. Каждый день пребывания в больнице ей обходится примерно в 2 тысячи гривен, поскольку все медикаменты и расходные материалы приходится покупать самостоятельно.

За девушкой ухаживает ее мама, которая из-за этого не может выйти на работу. Все, на что у женщины остается время – съездить на несколько часов домой, чтобы покормить и выгулять собак. Деньги у семьи заканчиваются, поэтому Лолита была вынуждена обратиться к днепрянам и неравнодушным украинцам с просьбой о помощи.

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