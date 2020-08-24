До Дня Незалежності бійці підрозділів Азов, Айдар, УДА та 25-ї бригади провели мітинг на Алеї Пам'яті. Відео опублікував у своєму телеграм-каналі ветеран Азова Родіон Кудряшов, передає "Знай".

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які заплатили за це найвищу ціну. Згадайте сьогодні про них, святкуючи День Незалежності".

Вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіальних дощок на Алеї Пам'яті.

Ветерани привітали городян та українців з Днем Незалежності.

"Сьогодні ми вітаємо місто Дніпро і всю Україну з Днем Незалежності. Це найбільше свято для нас усіх. Тому що справжня Незалежність - запорука успіху держави і щасливого майбутнього наших дітей".

Зазначили, що одна з головних загроз для Незалежності - реванш проросійських сил, від яких ветерани зобов'язуються захищати Дніпро.

"Перед Україною сьогодні багато викликів. Одна з них - реванш проросійських сил, яким здалося, що для них настав час підняти голову. Ми беремо на себе відповідальність захистити Україну від агресії Росії на фронті і в тилу".

Дніпрян привітали Роман Танетко "Рембо", командир штурмової роти УДА, Денис Котенко, ветеран полку Азов, Сергій Звірко, голова ради ветеранів при ОДА, Олександр Мотрюк, радник голови ОДА з питань ветеранів АТО/ООС.