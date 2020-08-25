На реабілітацію знадобилося кілька місяців

У Дніпрі врятували життя собаці, над яким жахливо познущався шкуродер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-спільноту "ПРИТУЛОК для тварин "ДРУГ" Дніпро".

Пес за кличкою Арманд постраждав від рук шкуродера, однак завдяки небайдужим дніпрянам він зміг вижити.

Відомо, що декілька місяців тому житель Васильківки Дніпропетровської області прив'язав собаку до автомобіля і тягав її по селу на великій швидкості.

Місцеві жителі помітили це жахіття, зупинили водія і звільнили тварину. В результаті таких знущань у собаки були в кров зчесані лапи, вона не могла самостійно пересуватися.

Місцеві повідомили про шкуродера поліцейським, а порятунком життя собаки зайнялися волонтери. Через деілька місяців складної реабілітації пес Арманд знову став енергійним і доброзичливим.

У понеділок тварину вже відправили до притулку "Друг". Ветеринари повністю відновили рухові функції Арманда, він виглядає дуже жваво і бадьоро. Волонтери розповіли, що пес все також вірить людям і виглядає життєрадісним.

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