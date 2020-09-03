На Днепропетровщине сообщают о новой схеме мошенничества с задействованием почты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой публикации в соцсети.

Так, жители Днепропетровской области сообщили, что им начали приходить посылки, которые они не заказывали. За них надо оплатить наложенный платеж и перечислить денежный перевод отправителю - всего 162 грн.

Жительница Кривого Рога Елена Ленская рассказала, что ей пришла подобная посылка. При этом в смс-сообщении был указан не номер товарно-транспортной накладной, как обычно, а номер "заказа". Женщина, заподозрив, что ее пытаются обмануть, не стала получать и оплачивать посылку.

В комментариях нашлись и те жители области, кто все же пришел на почту и поинтересовался, что же находится в подобной посылке. Выяснилось, что мошенники присылают подарочный сертификат в ювелирный магазин, которого даже не существует.

Также в комментариях писали, что жертвами мошенников часто становятся клиенты "Укрпочты", потому что "Укрпочта" не позволяет осматривать посылку до оплаты. Таким образом, заплатив деньги за "кота в мешке", днепряне имеют на руках только недействительный сертификат.

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