Дніпряни повідомляють про те, що в одному з районів міста безпритульна "оселилася" в купі сміття
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Тополь 1, 2, 3 - Правий берег, Дніпро".
Так, дніпрянин розповів, що на третьому Тополі в альтанці старого садка поряд з будинком №13 оселилася жінка.
"Вона проживала в будинку на Тополі, але через великі борги і асоціальну поведінку опинилася на вулиці. Тепер вона живе в альтанці на Тополі, люди, які проживають в 13-му будинку, не дуже раді такому сусідству, тому що цю альтанку вона перетворила на велике звалище, може ходити роздягнена, а через цей садок діти йдуть до школи", - йдеться в повідомленні.
Також дніпрянин запитав в жителів міста пораду, що робити в таких випадках.
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"Хто стикався з подібними ситуаціями, що можете порадити? Може у когось є покинутий будинок, куди її можна перевести?" - запитав користувач соцмережі.
Він також опублікував фото "поселення" безпритульної, на яких можна побачити купу сміття та мотлоху, посеред якого спить жінка.
В коментарях люди пишуть, що квартира цієї жінки не була приватизованою, а дочка квартирним питанням не займалася, тому житло відібрали. Також дніпряни радять звертатись до поліції з цією проблемою.
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