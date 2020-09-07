Дніпряни повідомляють про те, що в одному з районів міста безпритульна "оселилася" в купі сміття

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Тополь 1, 2, 3 - Правий берег, Дніпро".

Так, дніпрянин розповів, що на третьому Тополі в альтанці старого садка поряд з будинком №13 оселилася жінка.

"Вона проживала в будинку на Тополі, але через великі борги і асоціальну поведінку опинилася на вулиці. Тепер вона живе в альтанці на Тополі, люди, які проживають в 13-му будинку, не дуже раді такому сусідству, тому що цю альтанку вона перетворила на велике звалище, може ходити роздягнена, а через цей садок діти йдуть до школи", - йдеться в повідомленні.

Також дніпрянин запитав в жителів міста пораду, що робити в таких випадках.

"Хто стикався з подібними ситуаціями, що можете порадити? Може у когось є покинутий будинок, куди її можна перевести?" - запитав користувач соцмережі.

Він також опублікував фото "поселення" безпритульної, на яких можна побачити купу сміття та мотлоху, посеред якого спить жінка.

В коментарях люди пишуть, що квартира цієї жінки не була приватизованою, а дочка квартирним питанням не займалася, тому житло відібрали. Також дніпряни радять звертатись до поліції з цією проблемою.

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