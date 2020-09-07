Днепряне сообщают о том, что в одном из районов города бездомная "поселилась" в куче мусора

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Тополь 1, 2, 3 - Правый берег, Днепр".

Так, днепрянин рассказал, что на третьем Тополе в беседке старого садика рядом с домом №13 поселилась женщина.

"Она проживала в доме на Тополе, но из-за больших долгов и асоциального поведения оказалась на улице. Теперь она живет в беседке на Тополе, люди, которые проживают в 13-м доме, не очень рады такому соседству, потому что эту беседку она превратила в большую свалку, может ходить раздетая, а через этот садик дети идут в школу", - говорится в сообщении.

Также днепрянин спросил у жителей города совета, что делать в таких случаях.

"Кто сталкивался с подобными ситуациями, что можете посоветовать? Может у кого-то есть заброшенный дом, куда ее можно перевести?" - спросил пользователь соцсети.

Он также опубликовал фото "поселения" бездомной, на которых можно увидеть кучу мусора и хлама, посреди которого спит женщина.

В комментариях люди пишут, что квартира этой женщины не была приватизированной, а дочь квартирным вопросом не занималась, поэтому жилье отобрали. Также днепряне советуют обращаться в полицию с этой проблемой.

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