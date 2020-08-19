На Дніпропетровщині в інтернаті психічно хворих людей незаконно змушували працювати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Так, у Кривому Розі було виявлено факт незаконного використання праці психічнохворих громадян. До роботи людей залучали співробітниками інтернату.

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