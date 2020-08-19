Прокуратура провела перевірки за фактом катування та грубого порушення законодавства про працю співробітниками Криворізького психоневрологічного інтернату. Результати перевірок було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За даними слідства, працівники психоневрологічного інтернату не забезпечили належних умов перебування підопічних та, використовуючи їхній психічний стан, розумову відсталість та повну залежність від персоналу, змушували їх виконувати будівельні роботи в інтернаті з використанням бетонозмішувача.
При цьому співробітники закладу достовірно знали, що через психічні захворювання потерпілі взагалі не можуть працювати, чим заподіяли їм моральних страждань.
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