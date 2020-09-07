На Дніпропетровщині підліток вистрибнув з потягу, який їхав через міст, та зняв це на відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ГО "Прихист".

Так, у Дніпропетровській області неповнолітній хлопець вчинив небезпечний для життя трюк і вистрибнув з потяга, який їхав по залізничному мосту. Стрибнувши з вагону, хлопець пірнув у воду.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався біля Олексіївського мосту, який знаходиться недалеко від Нікополя. 16-річний хлопець вирішив стрибнути з поїзда в воду, щоб викласти в соцмережу свій "подвиг".

За словами самого підлітка, він мало не врізався в балку, яка тримає міст, тому дивом залишився живим.

Повідомляється, що це не перший "геройський" вчинок неповнолітнього. Він часто "подорожує" на товарних потягах і робить подібні стрибки.

В коментарях до відео зазначають, що вантажні поїзди відправляються зі станції повільно, поступово набираючи швидкість, тому такі, як цей хлопець, можуть застрибнути на вагон на ходу вже за кордоном станції, де працівники станції цього не бачать.

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