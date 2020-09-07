На Днепропетровщине подросток выпрыгнул из поезда, который ехал через мост, и снял это на видео

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ОО "Прихист".

Так, в Днепропетровской области несовершеннолетний парень совершил опасный для жизни трюк и выпрыгнул из поезда, который ехал по железнодорожному мосту. Прыгнув с вагона, парень нырнул в воду.

По данным местных СМИ, инцидент произошел возле Алексеевского моста, который находится недалеко от Никополя. 16-летний парень решил спрыгнуть с поезда в воду, чтобы выложить в соцсеть свой "подвиг".

По словам самого подростка, он чуть не врезался в балку, которая держит мост, поэтому чудом остался жив.

Известно, что это не первый "геройский" поступок несовершеннолетнего. Он часто "путешествует" на товарных поездах и совершает подобные прыжки.

В комментариях к видео отмечают, что грузовые поезда отправляются со станции медленно, постепенно набирая скорость, поэтому такие, как этот парень, могут запрыгнуть в вагон на ходу уже за границей станции, где работники станции этого не видят.

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