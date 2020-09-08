Мама хлопчика - інвалід, вона нічого не чує

У Дніпропетровській області дитина втекла з дому через знущання з боку вітчима

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Ювенальної превенції Дніпропетровської області.

Так, у Кривому Розі поліція отримала повідомлення про те, що сторонні люди знайшли 6-річну дитину, що втекла з дому, тому що боїться маминого співмешканця.

Правоохоронці почали розбиратися, у чому ж справа. Виявилося, що жінку та її 6-річного сина постійно ображає та погрожує фізичною розправою її співмешканець. Чоловік відбирає гроші, які дає колишній чоловік жінки на дитину. Жителька Кривого Рогу має інвалідність, нічого не чує і отримує тільки пенсію по інвалідності, та має ще 3-місячну дитину від свого співмешканця.

Правоохоронці склали на кривдника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП за домашнє насильство, а жінку з дітьми доставили до "Криворізького центру допомоги жінкам, які постраждали від насильства в сім’ї".

В поліції повідомили, що для зведення до мінімума контактів жінки і дитини з агресором поки що вони житимуть у центрі допомоги

"Ми допомогли на перший час продуктами та речами першої необхідності. Надалі хочемо допомогти оформити їй виплатити на дітей як матері-одиначці", - зазначила поліцейська з ювенальної превенції Яна Бакун.

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