У Дніпрі чоловік вирішив "покарати" кривдника своєї дружини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у Дніпрі на перехресті вул. Пушкіна і проспекту Поля чоловік затримав кривдника своєї дружини і погрожував йому пістолетом.

В повідомленні Telegram-каналу зазначається, що причиною такої поведінки стало те, що чоловік в сорочці чіплявся до дівчини в тролейбусі. Вона зателефонувала чоловікові, розповіла про цей інцидент, і той приїхав та затримав кривдника дружини ще до прибуття правоохоронців.

В соцмережі повідомляють, це вже не перший випадок.

"Як з'ясувалося, чорта на відео пресують не просто так, він приставав до дівчини в тролейбусі. Вона зателефонувала чоловікові, той приїхав і затримав його до приїзду поліції. Кажуть, це вже не перший випадок", - йдеться в повідомленні.

"Будьте пильні", - попереджають на Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік у сірій футболці ставить іншого на коліна, хапає його за руки та щось йому вигукує. При цьому він тримає в руці пістолет. Чоловік у сорочці, в свою чергу, дивиться у різні боки та усіляко намагається втекти, проте йому не вдається цього зробити.

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