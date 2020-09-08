У Дніпрі чоловік вирішив "покарати" кривдника своєї дружини
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, у Дніпрі на перехресті вул. Пушкіна і проспекту Поля чоловік затримав кривдника своєї дружини і погрожував йому пістолетом.
В повідомленні Telegram-каналу зазначається, що причиною такої поведінки стало те, що чоловік в сорочці чіплявся до дівчини в тролейбусі. Вона зателефонувала чоловікові, розповіла про цей інцидент, і той приїхав та затримав кривдника дружини ще до прибуття правоохоронців.
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В соцмережі повідомляють, це вже не перший випадок.
"Як з'ясувалося, чорта на відео пресують не просто так, він приставав до дівчини в тролейбусі. Вона зателефонувала чоловікові, той приїхав і затримав його до приїзду поліції. Кажуть, це вже не перший випадок", - йдеться в повідомленні.
"Будьте пильні", - попереджають на Telegram-каналі.
На опублікованих кадрах видно, що чоловік у сірій футболці ставить іншого на коліна, хапає його за руки та щось йому вигукує. При цьому він тримає в руці пістолет. Чоловік у сорочці, в свою чергу, дивиться у різні боки та усіляко намагається втекти, проте йому не вдається цього зробити.
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