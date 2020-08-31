На Дніпропетровщині дівчата-підлітки побили свою однолітку та зняли це на відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на NikopolNews.

Так, у Нікополі Дніпропетровської області стався кричущий випадок. Школярки повалили свою однолітку на землю і серед білого дня на очах у перехожих побили її. Дівчину лупцювали ногами у голову, спину і живіт. Процес жорстокого побиття школярки знімали на відео і потім виклали в соцмережі.

Ситуацію вже прокоментували у пресслужбі нікопольського відділу поліції. Правоохоронці розповіли, що вже провели відпрацювання і встановили всіх причетних до події осіб: і постраждалу дівчинку, і тих, хто її бив. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296, частина 2 (Хуліганство, вчинене групою осіб).

У поліції також запевнили, що інцидент стався тиждень тому. Що ж стосується причини знущання над дівчинкою, виявилось, що її по-звірячому побили через те, що школярки не поділили хлопця. Наразі постраждала почувається задовільно.

Правоохоронці також розповіли, що жодних заяв про побиття в поліцію не надходило. Галас здійнявся лише після, як відео з'явилося в соцмережі.

Слід зазначити, що покарання за статтею 296, частина 2 (Хуліганство, вчинене групою осіб) "світить" школяркам тільки з 16 років, а причетним до побиття зараз від 13 до 15 років. Тому, якщо їх провина буде доведена, батьки понесуть покарання у вигляді штрафів.

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