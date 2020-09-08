В Днепре мужчина решил "наказать" обидчика своей жены
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, в Днепре на перекрестке ул. Пушкина и проспекта Поля мужчина задержал обидчика своей жены и угрожал ему пистолетом.
В сообщении Telegram-канала отмечается, что причиной такого поведения стало то, что мужчина в рубашке приставал к девушке в троллейбусе. Она позвонила мужу, рассказала об этом инциденте, и тот приехал и задержал обидчика жены еще до прибытия правоохранителей.
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В соцсети сообщают, это уже не первый случай.
"Как выяснилось, черта на видео прессуют не просто так, он приставал к девушке в троллейбусе. Она позвонила мужу, тот приехал и задержал его до приезда полиции. Говорят, это уже не первый случай", - говорится в сообщении.
"Будьте бдительны", - предупреждают на Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина в серой футболке ставит другого на колени, хватает его за руки и что-то ему кричит. При этом он держит в руке пистолет. Мужчина в рубашке, в свою очередь, смотрит в разные стороны и всячески пытается убежать, однако ему не удается этого сделать.
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