На Дніпропетровщині мер одного з міст захворів на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію самого чиновника у соцмережі.
Так, мер міста Підгородне Андрій Горб отримав позитивний тест на коронавірус.
Він розповів, що відчув перші симптоми ще ввечері 26 серпня. Зазвичай він затримується на роботі до пізнього часу, проте у цей день о 19.30 йому було вже дуже погано, тому він пішов додому.
На наступний день після прояву симптомів, 27 серпня, він відправився на приватну територію, щоб зробити тест на COVID-19.
Ольгу Бузову принизили при всіх, Бородіна з "Дом-2" відігралася: "Мурік..."
Нарахування компенсацій до пенсій і зарплат, кому з українців крупно пощастить: "Виплачуватимуть..."
Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни: "Така гаряча"
Андрія Данилка зняли в обіймах знаменитого красеня, рідкісні кадри: "Дві легенди"
Через декілька днів, 29 серпня, він отримав негативний результат тесту, саме тому він продовжив працювати і надалі, дотримуючись при цьому всіх карантинних обмежень.
У ці вихідні міський голова вирішив знову зробити тест, тому що симптоми нікуди не поділися, а тільки посилилися, і вони нагадували коронавірус. В понеділок, 7 вересня, він отримав позитивний тест.
Коментуючи попередній негативний результат, Горб припустив, що міг зробити тест надто рано, тому закликав усіх перевірятись на COVID-19 на 4-5 день після появи перших симптомів.
Мер Підгородного Андрій Горб попросив всіх бути більш пильними, а також обов'язково дотримуватися всіх карантинних заходів.
Нагадаємо, епідемія вірусу в Україні: лікар розповіла про важку ситуацію в лікарнях, "Всі апарати ШВЛ зайняті і...".
Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.
Також Politeka писала, що посилення карантину в Одесі: що відбувається в маршрутках після нової заборони, фото.