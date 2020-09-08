Мер ще два тижні ходив на роботу

На Дніпропетровщині мер одного з міст захворів на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію самого чиновника у соцмережі.

Так, мер міста Підгородне Андрій Горб отримав позитивний тест на коронавірус.

Він розповів, що відчув перші симптоми ще ввечері 26 серпня. Зазвичай він затримується на роботі до пізнього часу, проте у цей день о 19.30 йому було вже дуже погано, тому він пішов додому.

На наступний день після прояву симптомів, 27 серпня, він відправився на приватну територію, щоб зробити тест на COVID-19.

Через декілька днів, 29 серпня, він отримав негативний результат тесту, саме тому він продовжив працювати і надалі, дотримуючись при цьому всіх карантинних обмежень.

У ці вихідні міський голова вирішив знову зробити тест, тому що симптоми нікуди не поділися, а тільки посилилися, і вони нагадували коронавірус. В понеділок, 7 вересня, він отримав позитивний тест.

Коментуючи попередній негативний результат, Горб припустив, що міг зробити тест надто рано, тому закликав усіх перевірятись на COVID-19 на 4-5 день після появи перших симптомів.

Мер Підгородного Андрій Горб попросив всіх бути більш пильними, а також обов'язково дотримуватися всіх карантинних заходів.

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