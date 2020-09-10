У Дніпрі водія маршрутки звільнили після того, як він придавив пасажирці руку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Міський транспорт Дніпра" в соцмережі.

Так, у маршрутці №23, яка їде в бік Фрунзенського, стався кричущий випадок. Водій придавив пасажирці руку дверима і поїхав. Їй нічого не залишалося, крім як бігти слідом за машиною.

Пасажирка, з якою стався цей інцидент, висловила обурення тим, що з нею трапилося. Вона розповіла, що водій абсолютно не дивиться в дзеркала і "летить", не озираючись, немов везе не людей.

Також вона закликала вжити відповідних заходів.

"Водій навіть не дивиться по дзеркалах і починає свій рух, прищемивши мені руку. Я біжу за автобусом, а моя рука в середині автобуса... Прошу вжити заходів", - написала вона.

Згодом пасажирка повідомила, що водія звільнили.

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