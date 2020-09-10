Влада обіцяла нові фільтри, але поки все по-старому

Дніпряни скаржуться на жахливу екологічну ситуацію в місті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікації на місцевому Telegram-каналі.

Так, у Дніпрі регулярно повідомляють, що через роботу заводів відбуваються масштабні викиди в повітря.

На оприлюднених фото і відео можна побачити, як "димлять" заводи та забруднюють все навкруги. При цьому помітити ці викиди можна як вдень, так і вночі. Більш того, за словами дніпрян, вночі ситуація погіршується - вірогідно, заводи можуть відключати фільтри задля економії.

"Фотографії заводу "Дніпропрес" в скарбничку "ранкового Дніпра". Сморід, який стоїть ночами на кварталі Тополя, неможливо описати словами", - йдеться в повідомленні.

"Завод "Потоки" вночі димить ще сильніше", - йдеться в повідомленні пабліку.

Слід зазначити, що близько місяця тому мер Дніпра Борис Філатов заявив, що на заводі "Потоки" встановлять нові фільтри для поліпшення екологічної ситуації в місті. Фільтри мають з'явитись до 15 жовтня. Наразі готується відповідний меморандум для підписання.

Як відомо, завод "Потоки" спеціалізується на переробці олійних культур і працює в Дніпрі вже більше двох років.

Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.

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