У Дніпрі небайдужий не дав втекти з місця ДТП чоловіку, який збив дівчинку на пішоходному переході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпрі на перехресті вулиць Титова і Академіка Янгеля автомобіль Mitsubishi збив 13-річну дівчинку, яка йшла по пішохідному переходу.

За інформацією місцевих ЗМІ, водій Mitsubishi, якому на вигляд близько 60 років, збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході і навіть не помітив цього. Чоловік, який був за кермом іномарки, продовжив рух, але його відразу ж зупинив перехожий, який став очевидцем даного інциденту. Дніпрянин не дав винуватцю ДТП зникнути з місця аварії.

Камери Ситуаційного центру міста Дніпро зафіксували, як чоловік вийшов на проїжджу частину і зупинив автомобіль Mitsubishi, ставши перед ним на дорозі.

Відомо також, що на місце аварії прибула швидка допомога, медики відвезли дитину до лікарні для огляду. Також на місці ДТП працювала поліція. Правоохоронці наразі з'ясовують усі деталі і обставини події.

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