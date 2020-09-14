В Днепре неравнодушный не дал скрыться с места ДТП мужчине, сбившему девочку на пешеходном переходе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре на перекрестке улиц Титова и Академика Янгеля автомобиль Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу.

По информации местных СМИ, водитель Mitsubishi, которому на вид около 60 лет, сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе и даже не заметил этого. Мужчина, который был за рулем иномарки, продолжил движение, но его тут же остановил прохожий, который стал очевидцем данного инцидента. Днепрянин не дал виновнику ДТП скрыться с места аварии.

Камеры Ситуационного центра города Днепр зафиксировали, как мужчина вышел на проезжую часть и остановил автомобиль Mitsubishi, став перед ним на дороге.

Известно также, что на место аварии прибыла скорая помощь, медики отвезли ребенка в больницу для осмотра. Также на месте ДТП работала полиция. Правоохранители сейчас выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

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