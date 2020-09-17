Дніпрянин влаштував стрілянину серед білого дня біля супермаркету

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Відомо, що інцидент стався у Дніпрі на житловому масиві "Тополя-1".

За даними місцевих ЗМІ, невідомий чоловік вистрілив з пістолета біля супермаркету "Варус". Перехожі самостійно затримали правопорушника і викликали на місце події поліцію.

Так, двоє чоловіків помітили, що біля супермаркету "Варус" невідомий стріляє з пістолета. Дніпряни відразу зорієнтувалися і самостійно затримали "стрілка". Також дніпряни знешкодили невідомого і викликали на місце події правоохоронців.

Поліцейські вилучили у правопорушника пістолет і збройові гільзи. Вони затримали хулігана і доставили його до відділення поліції для подальшого розгляду.

На зняте дніпрянами відео потрапила не тільки зброя, а і пляшка горілки - можливо, затриманий був напідпитку.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області, в місті Кривому Розі, під час бійки і стрілянини було вбито місцевого неповнолітнього громадського активіста. Так, відомо, що зловмисник здійснив збройний напад на родича неповнолітнього. Разом зі своїми товаришами той приїхав на допомогу, однак у бійці отримав удар ножем в серце та загинув на місці.

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