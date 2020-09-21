У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі помер ректор Дніпропетровського національного університету імені Гончара Микола Поляков

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцевий ресурс Наше Місто.

Повідомляється, що Микола Вікторович Поляков народився в Дніпропетровську 1 травня 1946 року, з відзнакою закінчив Дніпропетровський механічний технікум і механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету, потім – аспірантуру, після чого захистив кандидатську і докторську дисертації.

Звання професора Полякову присвоїли в 1996 році. В університеті в різні роки був молодшим науковим співробітником, доцентом, професором, завідувачем підготовчого відділення, завідувачем кафедри, деканом, проректором з наукової роботи. З 1998 року – ректор університету.

Микола Вікторович-член-кореспондент Національної академії наук України, академік Міжнародної академії астронавтики, а також почесний професор кількох українських університетів. У вченого були дружина, дочка і онуки.

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