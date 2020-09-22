Відомо, що Олександр Стародубцев пішов з дому 3 вересня близько 09:00 і до теперішнього часу не повернувся.

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі поліції в області.

Прикмета: на вигляд 16 років, зріст - 168 см, худорлявої статури, довге русяве волосся.

Був одягнений: джинси темного кольору, Чорна футболка, Червона взуття.

У поліції просять усіх, хто знає місце перебування Олександра повідомити за телефоном (093) 268 68 42, або «102».





Також ми повідомляли, що в Києві шукають пенсіонерку, яка перенесла інсульт, яка вийшла з лікарні і зникла.

Відомо, що Кондрач Світлана Михайлівна, 1954 року народження, 17 вересня вийшла з лікарні №15 на столичній вулиці Іллінській. Останній раз жінку бачили в цей же день приблизно о 14: 15 в районі Контрактової площі в кафе "Пузата хата".

Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Світлани Михайлівни, їх просять повідомляти будь-яку інформацію за телефонами: +38 (098) 583-84-64 (чоловік Петро), +38 (097) 016-14-28 (син Валерій), +38 (067) 605-00-72 (син Віталій), або на гарячу лінію поліції 102.