В Дніпрі розшукують зниклого безвісти 17-річного хлопця
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі поліції в області.
Відомо, що Олександр Стародубцев пішов з дому 3 вересня близько 09:00 і до теперішнього часу не повернувся.
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Відомо, що Кондрач Світлана Михайлівна, 1954 року народження, 17 вересня вийшла з лікарні №15 на столичній вулиці Іллінській. Останній раз жінку бачили в цей же день приблизно о 14: 15 в районі Контрактової площі в кафе "Пузата хата".
Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Світлани Михайлівни, їх просять повідомляти будь-яку інформацію за телефонами: +38 (098) 583-84-64 (чоловік Петро), +38 (097) 016-14-28 (син Валерій), +38 (067) 605-00-72 (син Віталій), або на гарячу лінію поліції 102.