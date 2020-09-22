Вранці, 22 вересня жителі Дніпра спостерігали над обласним центром сильний смог

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram групи "hue*iy_dnepr".

Так, жителі мільйонного мегаполісу помітили гігантську хмару диму, яка стелилася над західною частиною Дніпра.

На момент написання новини про причини виникнення хмари диму ніякої інформації не було.

Імовірно, це наслідок сильної пожежі, або ж викиду шкідливих речовин одним з підприємств міста.

Politeka писала, що під Дніпром відбувається справжнє екологічне лихо, і місцеві жителі шукають винних у цьому. Так, у садовому товаристві" Петрівське-2 " біля села Шевченка Дніпропетровської області відбувається справжнє екологічне лихо. Тут стоїть стійкий запах мертвої риби і тварин, які не змогли втекти. Неприємні аромати чутні на кілька кілометрів.

За словами місцевих жителів, раніше тут жили птахи з Червоної книги. Зокрема, прилітали Чаплі, особливий вид гусей і т.д. зараз в цій місцевості такого вже не спостерігається, а можна відчути лише трупний запах.

В Одеській області зафіксували масовий мор риби. Кадри з місця лиха і подробиці розповів у себе в Фейсбук відомий еколог Іван Русєв. Дохлу рибу виявили на лимані Малий Сасик у Національному природному парку «Тузловські лимани». Катастрофічну ситуацію Русев пов'язує з відсутністю водообміну між Тузловські лиманами і Чорним морем.

"Вчора під вечір, співробітники нацпарку виявили водойми, де почала гинути риба. Поки знайшли кілька десятків риб, обстежують далі майже висохлі водойми на окремих ділянках", - повідомив Русєв.

Нагадавши, по Дніпру "розгулює" півтораметрова змія, жителі налякані: кадри з місця.

Pоliteka повідомляла, що Київ накрив отруйний смог, екологи та лікарі б'ють на сполох.

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