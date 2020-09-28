Працівники двох шахт у повному складі піднялися на поверхню

У Кривому Розі шахтарі припинили акцію протесту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис голови Незалежної профспілки України Михайла Волинця в соцмережі.

Так, за його словами, станом на ранок 28 вересня протести тривають на шахтах "Жовтнева" (24 людини) і "Батьківщина" (38 осіб). До протестувальників ще приєдналися дві жінки.

Також він повідомив, що декілька днів тому на поверхню в повному складі піднялися працівники шахт "Гвардійська" і "Тернівська". Гірники шахти "Тернівська" вже приступили до роботи, а на "Гвардійської" ведуться ремонтні роботи на підйомі.

Волинець розповів, що один з керівників підприємства опублікував особисті дані шахтарів, які беруть участь у протесті. Після цього у одного з мітингувальників обікрали квартиру.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі працівники локомотивного депо приєдналися до страйкуючих шахтарів. Також працівники звернулася з відкритим листом до міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула з вимогами сприяти підвищенню оплати праці працівників залізниці "Кривбасу" та покращенню умов і безпеки праці.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти з зарплатами для шахтарів.

Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.