У Дніпрі 13-річна дівчина вистрибнула з вікна і померла в лікарні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, з вікна 12 поверху вистрибнула 13-річна дівчинка. Це сталося на вулиці Добровольців, 4. Дівчинка вижила після падіння, її госпіталізували в обласну дитячу лікарню з попереднім діагнозом "кома третього ступеня і множинні забої голови". Нажаль, в лікарні дитина померла.
У квартирі, де жила дівчинка, знаходилися 25-річний брат постраждалої, бабуся, мама і тато, який з ними не проживає. Оглянувши квартиру, копи виявили записку від 13-річній дівчинки, а поруч на столі було лезо. У своїй "передсмертній записці" дитина просить вибачення у батька і каже, що їй набридло так жити.
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Згодом лікарі повідомили, що 13-річна дівчинка померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. Медики двічі реанімували її, але врятувати дитину так і не вдалося.
Мати дівчинки розповіла, що в цей фатальний день її дочка перебувала у батька і між ними стався конфлікт. Після цього підліток прийшла додому, але ні з ким з рідних не лаялася.
У дитячій обласній лікарні повідомили, що у дитини два рази зупинялося серце, а шанси на її порятунок були вкрай малі.
На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група, наразі поліцейські встановлюють всі подробиці того, що сталося.
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