На Дніпропетровщині сталась пожежа в багатоповерхівці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 29 вересня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вулиці Гетьманській у Новомосковську Дніпропетровської області в дев’ятиповерховому житловому будинку сталося займання балконів.

На місце надзвичайної події відправили рятувальників і вогнеборців.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що горять балкони квартир з 6-го по 9-й поверхи.

Під час гасіння займання особовим складом підрозділів ДСНС за допомогою автодрабини та по сходовим маршам вдалось врятувати двох мешканців будинку.

Пожежу локалізували о 20:17 та ліквідовали о 20:33.

У пресслужбі ДСНС розповіли, що вогнем було пошкоджено балкони чотирьох квартир на площі 110 кв.м., а також домашнє майно в кімнаті квартири, розташованій на сьомому поверсі, на площі 18 кв. м. Загальна площа займання склала 128 кв. м.

До гасіння пожежі було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає.

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