У Дніпрі у підприємця незаконно "віджали" ринок
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
 
Так, у Дніпрі один з ринків незаконно "віджали" у його власника. Чоловіка, якого підозрюють у рейдерстві, вже затримали поліцейські. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Відомо, що ринок захопили ще два роки тому, але тільки зараз правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, який організував цю схему.

Як повідомили в поліції, у 2018 році держреєстратор незаконним чином змінив власника і керівника ринку. За допомогою підроблених документів він вніс неправдиві дані до Державного реєстру юридичних осіб. Крім підробки документів, чоловік найняв людей, які силою взяли ринок.

Правоохоронці провели обшуки у рейдерів і вилучили у них документи і електронні носії інформації, які можуть бути доказами в суді.
 


Ринок вже повернули законному власнику. Слідчі дії за фактом рейдерства продовжуються, правоохоронці встановлюють усіх учасників злочину.

 
 

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