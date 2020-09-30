

Відомо, що ринок захопили ще два роки тому, але тільки зараз правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, який організував цю схему.

Як повідомили в поліції, у 2018 році держреєстратор незаконним чином змінив власника і керівника ринку. За допомогою підроблених документів він вніс неправдиві дані до Державного реєстру юридичних осіб. Крім підробки документів, чоловік найняв людей, які силою взяли ринок.Правоохоронці провели обшуки у рейдерів і вилучили у них документи і електронні носії інформації, які можуть бути доказами в суді.