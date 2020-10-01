На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти пенсіонерку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, поліція Кам`янського розшукує безвісти зниклу 70-річну жінку.

За даними правоохоронців, 10 вересня 2020 року у Кам’янському 70-річна Валентина Далідуткіна пішла з дому по вул. Портова та по теперішній час її місцезнаходження не встановлено.

У поліції ткож розповіли про прикмети жінки. Вона має зріст 165 см, худорлявої статури, волосся - сиве коротке, очі синього кольору.

Пенсіонерка була одягнена у сукню світлого кольору.

"Прохання до всіх, кому відоме місце перебування Валентини Далідуткіної, повідомити до Кам’янського відділу поліції за телефонами: "102", 097 774 07 04, 096 586 94 41", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялось, що хлопець зник у місті Синельникове Дніпропетровської області. Він повідомив, що не прийде до школи, пішов з дому і зник. Хлопцю 16 років, він середнього зросту та худорлявої статури.

У шкільній групі він повідомив, що за сімейними обставинами його не буде, пішов з дому і зник. Був одягнений у синю спортивну кофту з червоною смужкою, темні штани, темні кросівки.

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