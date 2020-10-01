На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти пенсіонерку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Так, поліція Кам`янського розшукує безвісти зниклу 70-річну жінку.
За даними правоохоронців, 10 вересня 2020 року у Кам’янському 70-річна Валентина Далідуткіна пішла з дому по вул. Портова та по теперішній час її місцезнаходження не встановлено.
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У поліції ткож розповіли про прикмети жінки. Вона має зріст 165 см, худорлявої статури, волосся - сиве коротке, очі синього кольору.
Пенсіонерка була одягнена у сукню світлого кольору.
"Прохання до всіх, кому відоме місце перебування Валентини Далідуткіної, повідомити до Кам’янського відділу поліції за телефонами: "102", 097 774 07 04, 096 586 94 41", - йдеться в повідомленні.
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