У Дніпрі поліцейські взялись за перевірку дотримання карантинних заходів у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, зазначається, що правоохоронці спільно із журналістами влаштували "рейд" по місцевим маршруткам.

"Карантинний рейд по маршруткам. Сьогодні вранці копи спільно з журналістами кошмарили водіїв маршруток. Що, знову?" - йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому фото можна побачити скупичення журналістів з камерами і мікрофонами та представників правоохоронних органів поряд із маршруткою, що стоїть на дорозі.

Раніше повідомлялось, що в Дніпрі в одній з машруток виник черговий скандал через масковий режим.

Так, у маршрутці №31, як розповіли пасажири, водій продовжує "набивати" повний салон людей, не дивлячись на те, що місто потрапило до "жовтої" карантинної зони. Крім того, як наголосили дніпряни, зараз почався сезон застуд, тому деякі люди чхають і кашляють у громадському транспорті. При цьому багато пасажирів перебувають в салоні маршрутки без масок. Крім того, за словами однієї з пасажирок, у відповідь на відповідне зауваження її "ледь не побили".

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