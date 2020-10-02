В гуртожитках Дніпра щоденно фіксуються нові випадке коронавірсу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "ДніпроTV".

При цьому студентів на дистанційне навчання не відправляють, недивлячись на загострення епідеміологічної ситуації.

Так, лише деякі університети вирішили піти на змішану форму навчання. Тим часом статистика по COVID-19 в місті невтішна: за останню добу зафіксовано 212 випадків.

У департаменті охорони здоров'я міськради Дніпра це пов'язують з міграцією молоді, тобто на вихідні молоді люди їдуть до себе додому, а ці населенні пункти можуть бути в червоних зонах. Потім студенти повертаються в будні до гуртожитку, де не дотримуються правила карантину.

За словами студентів, у гуртожитках не надто добросовісно дотримуються карантинних заходів - у масках ходять далеко не завжди. Крім того, студенти розповіли, що на вході до вишу їм не завжди міряюють температуру.

Як відомо, місто Дніпро і Дніпропетровська область тепер відносять до "помаранчевої" карантиноої зони. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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