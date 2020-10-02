На Дніпропетровщині чоловік "замінував" два об'єкта, пояснивши це бажанням перевірити, як працюють місцеві правоохоронці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, у Кам'янському за "мінування" двох вокзалів поліцейські затримали раніше судимого чоловіка.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік вирішив перевірити, як спрацюють правоохоронці.

Так, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу. На місце події виїхали поліцейські, експерти (вибухотехніки, кінологи з собакою, працівники інших екстрених служб). Невідомий не повідомив, який саме вокзал заміновано, тому евакуювали пасажирів та співробітників залізничного і автовокзалів. Правоохоронці ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію. В результаті жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Через півгодини поліцейські виявили зловмисника. Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального Кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

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