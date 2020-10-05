У Кривому Розі помер талановитий музикант Євген Чередниченко

Як передає Politeka, про це написала на своїй сторінці у соцмережі дружина Євгена.

Так, стало відомо, що на Дніпропетровщині пішов у вічність талановитий незрячий музикант Євген Чередниченко, чиї пісні, філософські рок-балади, відомі далеко за межами області.

"Коханий чоловік, друг, наставник, служитель Божий, талановита людина, той хто нескінченно дорогий моєму серцю. 14 років разом... Ти найкраще, що було в моєму житті", - написала дружина музиканта, а також оприлюднила їхні спільні фото.

У коментарях до допису дніпряни висловили жінці свої співчуття, а також наголосили, що Євген був світлою і талановитою людиною.

"Прийми щирі співчуття... Нехай Господь утішить твоє серце і укріпить тебе... Поможе перенести втрату", "Хай з Богом спочиває. Прийми співчуття", "Надя, щиро співчуваю... Женя був світлою, щирою та доброю людиною. Вічна пам'ять", "Дуже відданий і вірний брат. Це важка втрата", - пишуть в коментарях.

За даними місцевих ЗМІ, житель Кривого Рогу понад 10 років тому втратив зір через цукровий діабет. Але не дивлячись на це, він не жив на пенсію від держави, а працював у фірмі, яка займається встановленням вікон, жалюзі і ролетів.

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