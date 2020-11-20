В Дніпрі розповіли про ситуацію з китайським вірусом
Гендиректор "Дніпровської обласної реабілітаційної лікарні" Інеса Шевченко розповіла, що в Україні катастрофічно не вистачає лікарів, для роботи з хворими коронавірусом.
Про це вона сказала в програмі "Апостроф Live".
"Вмирають, хворіють, звільняються. Розумієте, для того, щоб лікувати таких важких пацієнтів, потрібні лікарі певної кваліфікації. У нас їх і до коронавірусної пандемії було небагато. Це лікарі-інфекціоністи, це лікарі-анестезіологи і реаніматологи, це професійні терапевти і кардіологи", - сказала вона.
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Як повідомила Шевченко, в Україні і до пандемії лікарів було мало, а зараз ситуація сильно погіршилася.
Раніше ми писали, що офіційна статистика базується на обстеженнях, проте число хворих набагато більше, ніж нам вказує статистика.
Вона стверджує, що багато людей змушені лікуватися вдома, а у деяких тести не виявили Китайський вірус, тому вони не йдуть в статистику.
При цьому на думку Шевченка, статистика від реального стану речей може відрізнятися від 3 до 5 разів.
Шевченко також пояснила, що перекрити нестачу кваліфікованого персоналу інтернами або студентами не представляється можливим. За її словами медик, який не має спеціалізації інфекціоніста, реаніматолога може працювати тільки лікарем-стажистом.
Як писала Politeka, у Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні:"втираються в довіру до дітей".
Нагадавши, "Без води, світла і каналізації": у мережі показали нелюдські умови в "вірусній" лікарні під Дніпром.
Також Politeka повідомляла, що під Дніпром відкрили стрілянину в ресторані, з'явилося відео: є жертви, за життя поранених борються лікарі.