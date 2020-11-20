В Дніпрі розповіли про ситуацію з китайським вірусом

Гендиректор "Дніпровської обласної реабілітаційної лікарні" Інеса Шевченко розповіла, що в Україні катастрофічно не вистачає лікарів, для роботи з хворими коронавірусом.

Про це вона сказала в програмі "Апостроф Live".

"Вмирають, хворіють, звільняються. Розумієте, для того, щоб лікувати таких важких пацієнтів, потрібні лікарі певної кваліфікації. У нас їх і до коронавірусної пандемії було небагато. Це лікарі-інфекціоністи, це лікарі-анестезіологи і реаніматологи, це професійні терапевти і кардіологи", - сказала вона.

Як повідомила Шевченко, в Україні і до пандемії лікарів було мало, а зараз ситуація сильно погіршилася.

Раніше ми писали, що офіційна статистика базується на обстеженнях, проте число хворих набагато більше, ніж нам вказує статистика.

Про це заявила генеральний директор Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко.

Вона стверджує, що багато людей змушені лікуватися вдома, а у деяких тести не виявили Китайський вірус, тому вони не йдуть в статистику.

При цьому на думку Шевченка, статистика від реального стану речей може відрізнятися від 3 до 5 разів.

Шевченко також пояснила, що перекрити нестачу кваліфікованого персоналу інтернами або студентами не представляється можливим. За її словами медик, який не має спеціалізації інфекціоніста, реаніматолога може працювати тільки лікарем-стажистом.

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