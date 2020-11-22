У неділю, 22 листопада, другий тур місцевих виборів пройшов у 11 містах України

Як пише Politeka.net, на виборчі дільниці, серед інших, прийшли жителі Дніпра. У другому турі за крісло міського голови в Дніпрі боролися нинішній мер Борис Філатов і лідер партії "Громадська сила" Загід Краснов.

Нагадаємо, що в першому турі Борис Філатов, який йшов на вибори від партії "Пропозиція", набрав 46,41%. А Загід Краснов, який йшов від партії "Громадська сила", посів друге місце з результатом 13,15%.

Згідно з результатами екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера, у другому турі більше голосів набрав Борис Філатов. Він здобув перемогу на виборах з результатом 78,75% голосів.

Загід Краснов набрав лише 18,25% голосів, поступившись своєму опонентові.

Як відомо, Борис Філатов став мером Дніпра в 2015 році. Тоді він йшов на вибори від партії "Укроп". Як і цього разу, йому не вдалося здобути перемогу в першому турі, тому він став міським головою після другого туру, обійшовши свого суперника – екс-голову Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула. Варто відзначити, що заради мерського крісла Борис Філатов склав депутатські повноваження.

Загід Краснов у дніпропетровському політичному середовищі - обличчя не нове. У 2015 році він став депутатом міської ради, де обіймав посаду секретаря.

Нагадавши, кого хочуть бачити мером жителі Дніпра, результати екзитполу 25 жовтня.

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