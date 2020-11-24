У Дніпрі пішов з життя знаменитий письменник і журналіст Володимир Луценко



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної спілки журналістів України.



Життя українця обірвалося на 79 році.



Луценко працював учителем, журналістом і відповідальним секретарем Дніпропетровської обласної письменницької організації.

Володимир Антонович нагороджений Почесним знаком Міністерства культури і мистецтв України та церковним орденом князя Володимира.

Дружина письменника розповіла, яким у житті був легендарний українець.



"Він був дуже весела людина, людина-свято, дуже любив класичну музику і грав на скрипці, любив подорожувати і ходити по музеях, любив творчі зібрання, любив друзів письменників, завжди їздив на Шевченківські дні, дуже любив своїх дочок. Він був моєю духовною половиною, моїм однодумцем, з ним пов'язане все моє життя. Не знаю, як я буду без нього...",- написала жінка на своє сторінці в Facebook.



Нагадаємо, активіста з інвалідністю з Дніпра позбавили життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Харків переживає важку втрату легендарного лікаря.

Також Politeka писала, що колишня дружина Віктора Павлика поділилася зворушливим відео з сином.