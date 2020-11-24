У Дніпрі пішов з життя знаменитий письменник і журналіст Володимир Луценко
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної спілки журналістів України.
Життя українця обірвалося на 79 році.
Луценко працював учителем, журналістом і відповідальним секретарем Дніпропетровської обласної письменницької організації.
Володимир Антонович нагороджений Почесним знаком Міністерства культури і мистецтв України та церковним орденом князя Володимира.
Дружина письменника розповіла, яким у житті був легендарний українець.
"Він був дуже весела людина, людина-свято, дуже любив класичну музику і грав на скрипці, любив подорожувати і ходити по музеях, любив творчі зібрання, любив друзів письменників, завжди їздив на Шевченківські дні, дуже любив своїх дочок. Він був моєю духовною половиною, моїм однодумцем, з ним пов'язане все моє життя. Не знаю, як я буду без нього...",- написала жінка на своє сторінці в Facebook.
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